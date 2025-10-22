【本日の見通し】ドル高円安基調継続 ドル円は海外市場で一時１５２円台を付けた。高市政権が誕生し、積極財政期待や、政治的混乱が一服したことなどが好感されている。高市首相に関しては、利上げに否定的なかつての発言が警戒されていたが、金融政策の手法については日銀に委ねられるべきものと発言しており、海外勢の懸念が一服し、高値からの調整を誘った。もっとも流れを変えるには至っておらず、ドル高円安基調が