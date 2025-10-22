東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値151.93高値152.17安値150.47 154.28ハイブレイク 153.22抵抗2 152.58抵抗1 151.52ピボット 150.88支持1 149.82支持2 149.18ローブレイク ユーロドル 終値1.1600高値1.1655安値1.1598 1.1694ハイブレイク 1.1675抵抗2 1.1637抵抗1 1.1618ピボット 1.1580支持1 1.1561支持2 1.1523ロ&#12