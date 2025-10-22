▼福岡県（福岡管区気象台・２２日５時）【福岡地方】くもり【北九州地方】くもり【筑豊地方】くもり【筑後地方】くもり一時雨▼佐賀県（佐賀地方気象台・２２日５時）【南部】くもり【北部】くもり後晴れ▼長崎県（長崎地方気象台・２２日５時）【南部】くもり時々雨【北部】くもり後晴れ【壱岐・対馬】くもり後晴れ【五島】くもり後晴れ▼熊本県（熊本地方気象台・２２日５時）【熊本地方】雨【阿蘇地方】雨【天草・芦北地方】雨