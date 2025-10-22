テリテリ&柔らか！その秘密はマーマレード！ パンに塗ると、フルーティーな香りと甘みが楽しめるマーマレード。でもなかなか使いきれず、冷蔵庫に余ったままになっていることはありませんか？実はマーマレードは、煮物に使うと独特のこってり感とテリテリのツヤ感を楽しめる調味料として使うこともできます。大人から子供までみんなが大好きな鶏肉の煮物で使えば、ジューシーで柔らか。テリ感のあるおいしそうな仕上がりにな