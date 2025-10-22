″Ｉカップの女神″が、14年ぶりに写真集を発売！「閉鎖的な時代の中にいて、ようやく前向きになってきました。これからは自分のために動きたいと思い、この舞台に戻ってきました」芸能界から長く遠ざかっていた女優の神楽坂恵（44）は、そう言ってわずかに微笑んだ。そして、今年12月18日に最新写真集が発売されることを報告した。「ここ数年は家族のことやコロナ禍で自分のことを後回しにする日々でした。でも今年の春、ちょうど