元海上自衛官の男2人が、他人のクレジットカード情報で約150万円分の酒を買った疑いで再逮捕されました。元海上自衛官の三上淳平容疑者（29）と山本裕也容疑者（23）は2024年、他人のクレジットカード情報を使い、180本以上の酒約150万円分を購入した疑いが持たれています。2人は「全部自分で飲むためだった」などと容疑を認めているということです。