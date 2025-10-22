○経済統計・イベントなど ０８：５０日・貿易統計 １５：００英・消費者物価指数 １５：００英・小売物価指数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：２５ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言 ※米・２０年債入札 ※インド市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：令和ＡＨ，フューチャー，ＯＢシステム ※海外企業決算発表：ア