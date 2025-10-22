２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円９３銭前後と前日と比べて１円２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７６円２４銭前後と同７５銭程度のユーロ高・円安だった。 ２１日午後の衆参両院の本会議で、自民党の高市早苗総裁が第１０４代首相に指名されたことを受け、積極財政と金融緩和を志向するとの思惑から円売りが優勢となった。また