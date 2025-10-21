頻繁に腸が鳴るのを治すには？メディカルドック監修医が対処法や考えられる原因などを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「腸が鳴る」のは「大腸がん」や「便秘」が原因？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：久高 将太（琉球大学病院内分泌代謝内科） 琉球大学医学部卒業。琉球大学病院内分泌代謝内科所