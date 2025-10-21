「つわりで歯磨きをするのもツライ……」。そんな日々をお過ごしの妊婦さんも多いのではないでしょうか？ 妊娠中はつわりにくわえ、ホルモンバランスや生活習慣の変化により、お口トラブルが生じやすくなります。これらのトラブルは妊婦さんのみならず、お腹の赤ちゃんにも影響を与える可能性があるため注意が必要です。そこで妊娠中の歯科受診を安心して通うためのポイントについて、江並歯科の江並先生に解説していただきました