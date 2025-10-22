Image: Policing Lab パグって犬じゃんと思ったら、紹介動画にちゃんとパグが映っていた件。アメリカの監視社会っぷりを実感したければ、フロリダを見れば一目瞭然です。自動化された警察システムが日々どんどんクリエイティブになっています。さて、フロリダ州の保安官事務所が｢プライバシーって何？｣的な最新兵器を繰り出してきたんですけど、何だと思います？ なんと、監視技術満載でドロ