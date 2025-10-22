― ダウは218ドル高と12日ぶりに最高値を更新、スリーエムなど好決算銘柄が買いを集める ― ＮＹダウ 46924.74 ( +218.16 ) Ｓ＆Ｐ500 6735.35 ( +0.22 ) ＮＡＳＤＡＱ 22953.67 ( -36.88 ) 米10年債利回り3.964 ( -0.015 ) ＮＹ(WTI)原油 57.82 ( +0.30 ) ＮＹ金 4109.1 ( -250.3 ) ＶＩＸ指数17.87 ( -0.36 ) シカゴ日経225先物 (円建て)49365 ( +21