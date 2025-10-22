大阪12月限ナイトセッション 日経225先物49380+230 （+0.46％） TOPIX先物3257.0+10.0 （+0.30％） シカゴ日経平均先物49365+215 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 21日の米国市場はNYダウ、 S＆P500が上昇した一方で、ナスダックは下落。予想を上回る決算を発表したスリーエム やコカ・コーラ が買われ、NYダウを押し上げる形になった。ただ、トランプ米大統領が予定さ