富山県の自宅で当時16歳の実の娘に性的暴行を加えた罪に問われている男に、富山地裁は検察側の求刑と同じ懲役8年の判決を言い渡しました。【映像】準強姦の罪に問われている大門広治被告大門広治被告（54）は2016年、当時16歳の実の娘の福山里帆さんに性的暴行を加えた準強姦の罪に問われています。富山地裁は21日の判決で、「被害者の人格を無視して敢行された卑劣かつ悪質性が高い常習的犯行」などと指摘し、懲役8年を言い