新たに就任した高市総理大臣は、自らの内閣を「決断と前進の内閣」と名付け、「経済対策最優先で取り組む」と強調しました。【映像】高市総理 自らの内閣に言及「この内閣は決断と前進の内閣です。国民の皆様とともに、あらゆる政策を1歩でも2歩でも前進させていく。どうか国民の皆様のお力をお貸しください」（高市総理大臣）高市総理は、物価高対策としてガソリン暫定税率廃止法案について、今の国会での成立を目指す考えを