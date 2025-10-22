ウクライナ侵攻をめぐり、ゼレンスキー大統領とヨーロッパの首脳らは、現在の前線での停戦を求めるアメリカのトランプ大統領の立場を支持する考えを示しました。【映像】ウクライナ軍の様子ウクライナのゼレンスキー大統領と、イギリスやフランス、ドイツなどヨーロッパ8カ国やEU（＝欧州連合）の首脳らは21日、ウクライナ侵攻を続けるロシアを念頭に「戦闘はただちに停止されるべき」とする共同声明を発表しました。現在の