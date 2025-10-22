元巨人スコアラーの三井康浩さんが解説…ポイントは“子どもに喜びを”野球少年少女が直面する大きな壁の一つが「バットにボールが当たらない」という悩みだ。巨人やWBCでチーフスコアラーを務めた”分析のプロ”の三井康浩さんは、スイング時に「お尻を回すこと」と「ボールを見ること」の2点で、この問題は解決できると解説。これまで松井秀喜氏（元巨人など）や高橋由伸氏（元巨人）、巨人・坂本勇人内野手ら名打者をサポート