これは筆者自身の体験です。毎朝の習慣として夫にお弁当を作っていた私。しかし「もうお弁当はいらない」と告げられ、深く落ち込みました。ところが理由を聞くと、それは私を思いやる気持ちから出た言葉だとわかり、夫婦の認識の違いと本当の思いやりに気づかされた出来事です。 「もうお弁当はいらない」の一言にショック 毎朝、私は夫のためにお弁当を作っていました。節約になるし栄養バランスも整えられる。夫も受け取るた