▼茨城県（水戸地方気象台・２２日５時）【北部】くもり【南部】雨後くもり▼栃木県（宇都宮地方気象台・２２日５時）【南部】くもり【北部】くもり▼群馬県（前橋地方気象台・２２日５時）【南部】くもり【北部】くもり▼埼玉県（熊谷地方気象台・２２日５時）【北部】雨後くもり【南部】雨後くもり【秩父地方】雨後くもり▼千葉県（銚子地方気象台・２２日５時）【北西部】雨【北東部】雨【南部】雨▼神奈川県（横浜地方気象台・