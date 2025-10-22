▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２２日５時）【宗谷地方】くもり時々雨か雪【上川地方】雨か雪後くもり【留萌地方】雨か雪後くもり【網走地方】くもり【北見地方】くもり【紋別地方】くもり【釧路地方】くもり時々晴れ【根室地方】くもり時々晴れ【十勝地方】くもり時々晴れ【胆振地方】くもり後時々晴れ【日高地方】くもり後晴れ【石狩地方】くもり時々晴れ【空知地方】くもり一時雨か雪【後志地方】くもり一時雨か雪