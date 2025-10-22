ファッション誌「Ｏｇｇｉ」の専属モデルなどを務めた韓国出身のモデル・ヨンアが２２日までにインスタグラムで近影を報告した。ヨンアは「最近のいろいろ」と題して書き始め、「秋を感じる毎日だけどあっという間に冬になるそうなくらい一気に寒くなってきた気がするヨンズは寒いの好き？私は寒がりだから冬は苦手だけどアウターが好きだし冬は楽しいイベントが多いからワクワクしてるよ！だから体のメンテナンスも頑張る！