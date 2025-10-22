ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（３６）が２１日（日本時間２２日）、オンライン取材に応じ、メジャー３０球団で唯一カナダのトロントに本拠地を置くブルージェイズとのワールドシリーズへの意気込みを口にした。両親がカナダ出身で、ＷＢＣにも１７年、２３年はカナダ代表の一員として出場したフリーマン。非公開の全体練習前にオンライン取材に応じ「父も明日には現地に向かう予定だし、とても特別なことだと思う。