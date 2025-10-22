２１日に行われた首相指名選挙を巡り、衆院では自民党の高市総裁が１回目の投票で過半数を確保した。日本維新の会との連立に加え、無所属議員らの取り込みに成功したためで、今後の国会運営につなげたい考えだ。一方、野党は多くが自党の党首に投票し、立憲民主党が目指した「野党統一候補」は実現しなかった。（荒木香苗、長谷部駿）衆院１回目で決着「様々な政策を各党と協議している。幅広く各党に呼びかけ、議論を積み上げ