10月25日に韓国で開催予定だったJ-POP特化音楽フェス「Concrete Jam 2025」から、indigo la EndとThis is LASTの2組が相次いで出演辞退を発表した。【写真】観客入場後に中止…K-POPアーティストが謝罪開催5日前の段階で2組が出演辞退を発表するのは異例のことだ。両者とも「開催に関して不確定要素が多く、適切なライブができないと判断した」と説明している。特にindigo la Endは初日のヘッドライナーとしてステージに立つ予定だ