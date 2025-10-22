今回、Ray WEB編集部はコロナ禍に入社した社会人について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のマキは、コロナ禍に現在の会社に入社した社会人3年目です。ある日、リモートからフル出社に切り替わるのですが……？出社をすると、上司から隣の席が横山くんという人だと告げられます。名前に聞き覚えのないマキですが、彼とうまく仕事をやれるのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわ