２１日に発足した高市内閣では、日本維新の会の遠藤敬国会対策委員長が首相補佐官に起用された。遠藤氏は、高市首相と維新の吉村代表を結びつけた連立樹立の立役者だ。首相官邸と維新、自民両党の調整役を期待されており、政権運営の「キーマン」になるとの見方が広がっている。遠藤氏の担当は「連立合意政策推進」だ。維新が重視する「副首都構想」や衆院議員定数の削減を含む連立政権合意書に記された政策の実現を目指す役割