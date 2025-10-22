【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは21日、開幕時点での各チームのロースター（登録選手）にレーカーズの八村塁の日本を含む43の国から計135人の米国外出身選手が入ったと発表した。国別では23人のカナダが12季連続の最多で、フランスが19人で続いた。チーム別ではホークスが10人で最も多く、トレイルブレーザーズとウォリアーズが7人となった。