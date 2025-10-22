毎日を頑張る女性の脚に、至福のご褒美を♡美容健康ブランド「MYTREX（マイトレックス）」から、心と体を整える新フットケアシリーズ「RAKUNO（ラクーノ）」が登場しました。持ち運びに便利な「RAKUNO LITE（ラクーノ ライト）」と、徹底的に脚を癒す「RAKUNO FIT PLUS（ラクーノ フィット プラス）」の2モデル。仕事や家事、外出先でも手軽にリフレッシュできる、秋のセルフケアにぴったりなアイテ