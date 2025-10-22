アメリカのホワイトハウスは「トランプ大統領とロシアのプーチン大統領が近い将来に会談する計画はない」と明らかにしました。ロシアによるウクライナ侵攻終結に向けた進展が見込めないと判断した可能性があります。ホワイトハウス高官は21日、ルビオ国務長官とロシアのラブロフ外相による前日20日の電話会談について「実りあるものだった」とした一方で、「両者による対面での追加の会談は不要だ」と説明しました。ウクライナ侵攻