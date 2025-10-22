俳優・沢村一樹（58）の次男で俳優の野村康太（21）が22日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「寝るのだぁぁいすき」と書き出した野村。24日に発売予定の自身初の写真集から、撮影時のオフショットを掲載した。韓国式のサウナでの一コマ。サウナ着と頭にはタオルの「羊巻き（ヤンモリ）」でリラックスした表情を浮かべた。ファンからは「寝てる姿も可愛い」「なんて可愛いの」「寝顔かわいすぎる