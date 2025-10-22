【ロサンゼルス共同】米大リーグで菊池雄星が所属するエンゼルスは21日、新監督にカート・スズキ氏（42）が就任すると発表した。ハワイ出身で日系3世のスズキ氏は今季まで3年、ゼネラルマネジャー（GM）特別補佐を務めていた。現役時代は捕手で、アスレチックスやナショナルズでプレー。2021年からはエンゼルスに在籍し、大谷翔平（現ドジャース）ともバッテリーを組んだ。22年シーズンを最後に引退した。今季ア・リーグ西地