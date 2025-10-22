ドルトムント戦で競り合うコペンハーゲンの鈴木淳（左）＝コペンハーゲン（AP＝共同）【コペンハーゲン共同】サッカーの欧州CLは21日、各地で1次リーグ第3戦の9試合が行われ、コペンハーゲン（デンマーク）の鈴木淳之介はドルトムント（ドイツ）戦にフル出場し、1―4の後半45分に右クロスでアシストをマークした。チームは2―4で敗れ、勝ち点1のまま。昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）はレーバークーゼン（ドイツ）