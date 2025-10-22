２０日に行われたブルージェイズ―マリナーズのア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦をカナダで中継したＳｐｏｒｔｓｎｅｔ局が、ブルージェイズの試合では最多の約１１８０万人が視聴したと、同局のＸが伝えた。同シリーズは第７戦までもつれ込み１試合平均の視聴者数は約６００万人だったが、地元ブルージェイズが優勝を決めた最終戦は一気に倍近い視聴者数になったという。