20:00デギンドスECB副総裁、不動産会議出席 21:25ラガルドECB総裁、金融会議出席 23:30米週間原油在庫統計 23日2:00米20年債入札（130億ドル） 米主要企業決算 テスラ、IBM、AT＆T、アルコア ※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性 ※予定は変更することがあります