今回は、夫と不倫女を地獄に突き落とした妻のエピソードを紹介します。夫も不倫相手も許せない…「フリーのカメラマンとして働く夫が、若い女と不倫していることが発覚。しかもこの女は某大企業の社長の息子と婚約中だと知り、怒りに震えました。2人に対し『不倫の代償、思い知らせてやる』『復讐してやる』と思いましたね。そこで私は探偵に2人の不倫現場の写真を撮影してもらい、その女の婚約者の父親に生々しい写真を送り、不倫