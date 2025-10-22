二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人がちょっと奇妙な教育番組の世界で教育ゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日10月22日（水）放送の第4回では、“ことわざ”を現代の感覚に寄せてアップデートする新感覚クイズ「ことわざアップデートできるかな？」に挑戦する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！たとえば、「馬の耳に念仏」を二階堂＆猪俣がアップデートすると…「二階堂に