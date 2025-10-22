戦後80年。私はそのうち30年以上にわたり、日本海軍の戦闘機搭乗員を中心に旧軍人、遺族、関係者の取材を重ねてきたが、その過程で、遺族や戦友会、クラス会から託された史料も少なくない。そこで、不定期にはなるが戦時中、当事者によって書かれた日記、手記をシリーズで紹介していこうと思う。今回は、ラバウルやフィリピンで最前線の航空隊司令を歴任した山本栄海軍大佐が遺した4冊におよぶ日記より、重要と思われる部分を抜粋