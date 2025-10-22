昨年の夏、あるシングルマザーの方から、こんなお話を聞いた。息子が突然正座になって、泣きながら「サッカーがしたいです」と言ったんです。この衝撃的なエピソードから始まる現代新書のタイトルはなんでしょうか？答えは、『体験格差』でした！昨今よく耳にするようになった「体験格差」という言葉。この本では、低所得家庭の子どもの約3人に1人が「体験ゼロ」、なぜ体験をあきらめなければいけないのか、人気の習い事で生じる格