町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が発売されました。南北朝の動乱を描いた壮大な歴史文学『太平記』を、町田さんが今の話し言葉＝「口訳」で圧倒的に面白く生まれ変わらせた本書。そこには今も昔も変わらない「戦乱の原因」と「人間の本質」が描かれています。時は鎌倉時代末期。執権・北条高時が権勢をふるう幕府に対して、京都の後醍醐天皇はひそかに討幕の計画を進めていた……。日本史上の転換点となっ