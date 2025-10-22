º£¤«¤é21Ç¯Á°¡¢2004Ç¯µÆ²Ö¾Þ¡½¡½¡£ÃÏÊý¤ÎÍº¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4Ãå¤ËÇË¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ËÒ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉÔËþ¤Ï¡¢¼çÀï¡¦¸Þ½½ÍòÅß¼ù¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´ ²¬ÅÄÈË¹¬¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Ë¿Ï¸þ¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡Ù¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Æ¨¤²¡É¤«¡È¹¥°Ì¡É¤«£¹·î19Æü¤Î¥»¥ó¥È¥é¥¤¥Èµ­Ç°¤Ç¤â¥Ð¥ë¥¯¤Ï¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£Â¾¤Ë½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÃÏÊý½êÂ°ÇÏ¤¬Ã±¾¡£±¡¦£³ÇÜ