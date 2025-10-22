22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の4万9380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 51632.53円ボリンジャーバンド3σ 49952.89円ボリンジャーバンド2σ 49380.00円22日夜間取引終値 49316.06円21日日経平均株価現物終値 48762.00円5日移動平均 48273.24円ボリンジャーバンド1σ 47590.00円一目均衡表・転換線 4