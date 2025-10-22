22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.0ポイント高の3257ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3329.83ポイントボリンジャーバンド3σ 3277.64ポイントボリンジャーバンド2σ 3257.00ポイント22日夜間取引終値 3249.50ポイント21日TOPIX現物終値 3227.60ポイント5日移動平均 3225.45ポイントボリンジャーバンド1σ 3173