「それぞれが上（上位）で戦っていたと思いますし、狙ったとおりに今の力は出しきれたと思います」10月18日に行なわれた第102回箱根駅伝予選会で、中央学院大に続き、２位に入った順天堂大の長門俊介監督は、こうレースを振り返った。チームトップの走りをした吉岡大翔（３年）photo by Nikkan Sports／AFLOスタート30分前の午前８時の段階では、気温が16.3℃と秋らしさも感じられたが、陽が差してくるとやはりまだ暑いなかで