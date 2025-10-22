フランス・パリのルーブル美術館から宝飾品が盗まれた事件で、地元の検察当局は、経済的な損害だけで8800万ユーロ、日本円で155億円相当に上ると明らかにしました。【映像】ダイヤモンドとエメラルドがあしらわれた「皇后ウジェニーの冠」ルーブル美術館で19日に起きた強盗事件では、作業員を装った犯人グループがクレーン車を使って2階の窓から侵入し、宝飾品9点を盗みました。パリ検察の検察官は21日、地元のラジオ番組に