語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第33回】廣瀬俊朗（北野高→慶應義塾大→東芝）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載33回目は、慶應義塾大、東芝、そして日本代表でもチームを統率した「キャプテン」SO/WTB廣瀬俊朗（ひろせ・としあき）を取り上げる。力強いリーダーシップで、東芝ではトップ