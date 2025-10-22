連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）が、2026年2月15日より放送・配信開始されることが決定した。さらに、第4弾キャストとして、“誇り高き義の武人”楊志役に満島真之介、“慈愛を宿す希望の母”済仁美役に波瑠が決定し、ビジュアルと場面写真が解禁された。【写真】『北方謙三 水滸伝』波瑠演じる済仁美が美しいビジュアル本作は、巨匠・北方謙三の小説『水滸伝』を原作に、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛