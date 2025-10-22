Ｊ１の神戸は２１日、１１月５日のＡＣＬＥ・蔚山ＦＣ戦（ノエスタ）で「センキョ割優待企画」を実施すると発表した。この企画は、１０月２６日に投開票される神戸市長選挙の投票率アップを目的に、センキョ割実施委員会と共同で実施されるもの。神戸市長選挙に投票をした人限定で、先着２０００人予定で応募を受け付け、クラブ指定の席に１０００円で入場できるという。２０２３年にＪリーグ初の企画として実施し、今回で４回