元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈の“彼女感”満載な写真に、ファンが沸いている。２２日までにインスタグラムで「ジェラートトリプル食べてるわんぱく村重冬先取り〜な雰囲気でしたな！この日」とつづると、頬杖をつきこちらを見つめる写真を披露。シンプルなトレーナーを着こなしており、机の上にはジェラートが置かれている。この投稿には「めっちゃカワイイ」「超絶最高に可愛い」「素敵すぎる」「彼女感スゴー！！」