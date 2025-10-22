育児をしていると時にママ友の助けは救いの手に感じることもあります。しかし、そんなやさしさにつけ込む人も居るようです。筆者知人から聞いた、ママ友A子から放課後に急用で息子さんの預かりを頼まれた時のエピソードをご紹介します。 ママ友「放課後うちの子預かって！」連日続く要求に耐えきれなくなり……！？ あっさりと引き下がったA子には拍子抜けです。人を助けたいという心がけは素敵なことですが、自分