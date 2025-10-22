2026年5月17日からニュージーランド航空が、成田〜オークランド線において、客室を全面改修したボーイング787-9新仕様機を投入予定です。運航期間は2026年5月17日から10月24日までと発表しています。どのような仕様なのでしょうか。【画像】えっ…これが「ビジネスクラス超えたビジネス」搭載の驚愕の新客室です同社の787-9新仕様機の客室構成は「ビジネス・プレミア・ラックス」「ビジネス・プレミア」「プレミアム・エコノミ